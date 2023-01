Meteo – Attacco di maltempo sull’Italia, con piogge, temporali e nevicate: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Piovaschi in ingresso sull’alto versante tirrenico, più stabile altrove

L’arretramento di un campo di Alta pressione che si è imposto fin qui sul Mediterraneo centro-occidentale, tra alti e bassi, per circa 3 settimane, determina l’ingresso di correnti umide che stanno causando i primi piovaschi sull’alto versante tirrenico. Nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna tale situazione si ripeterà con l’estensione di questi anche su qualche altra area del Paese (scopri quale), mentre altrove il tempo risulterà relativamente più stabile e asciutto e con temperature ovunque superiori alla media del periodo.

Domani maltempo con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima nella giornata di domani domenica 8 gennaio porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e possibili temporali sparsi e localmente anche intensi sulle regioni settentrionali e in parte di quelle centrali (specie in Toscana). La neve tornerà ad imbiancare le Alpi a partire dai 1.000/1.300 metri, con quota anche più bassa attesa in Trentino Alto Adige grazie ad un calo delle temperature che si assocerà a tale peggioramento. Si manterrà ancora relativamente più stabile e asciutto altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale in particolare nella seconda parte della giornata, su Liguria centro-orientale, settori settentrionali della Toscana, crinali dell’Appennino emiliano e settori orientali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati su Liguria di Levante, alta Toscana e puntualmente sui citati settori emiliani; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale in particolare nella seconda parte della giornata, sui restanti settori di Toscana e Friuli Venezia Giulia, sui settori alpini e prealpini orientali della Lombardia, sul Trentino meridionale e sui settori prealpini del Veneto, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sul resto del Nord e della Sardegna e, prevalentemente dalla serata, su Marche, Umbria, Lazio, settori occidentali e rilievi del versante orientale dell’Abruzzo, Molise occidentale, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra degli 1000-1300 m sui settori alpini, localmente a quote inferiori su Alto Adige e Valle d’Aosta, con apporti al suolo generalmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in rialzo anche sensibile le massime su Emilia-Romagna orientale e basso Veneto. Venti: tendenti a forti sud-occidentali su Sardegna e Golfo Ligure, con rinforzi di burrasca sui rilievi dell’isola maggiore; tendenti a forti dai quadranti meridionali sui settori adriatici centro-settentrionali e localmente su coste ed arcipelago della Toscana, sulla Sicilia occidentale e sulla Puglia; da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino settentrionale, in estensione a quello centrale, campano e lucano, e localmente sui settori alpini. Mari: molto mosso, tendente ad agitato, il Mar di Sardegna; molto mossi il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale; tendenti a molto mossi dal pomeriggio-sera il Tirreno centrale, il Tirreno meridionale settore ovest, il Canale di Sardegna e l’alto Adriatico.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 8 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

