METEO – ATTENZIONE, violento MALTEMPO nel WEEKEND da una parte ma anche SUPER CALDO dall’altra, i dettagli

Maltempo in serata al nord, migliora al centro-sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno in serata ancora perturbate sulle regioni settentrionali, alle prese già quest’oggi con piogge e temporali localmente anche intensi e la medesima tendenza si prospetta nelle prossime ore a causa del lieve affondo di un cavetto perturbato di natura atlantica. Un miglioramento è invece previsto al centro-sud, dove i fenomeni andranno gradualmente attenuandosi fino a cessare del tutto.

Prossimi giorni ancora maltempo sull’Italia

Il miglioramento che interessa tuttavia le regioni centro-meridionali (dopo che qualche temporale nel pomeriggio ha interessato le aree più interne) sarà solamente temporaneo, in quanto già da domani mercoledì 31 agosto e per i prossimi giorni le condizioni meteo sulla nostra Penisola risulteranno spesso perturbate, soprattutto al centro-nord e a causa di una serie di deboli affondi atlantici sul Mediterraneo centrale. Temporaneo e parziale l’interessamento del meridione (con instabilità attesa nella giornata di giovedì 1° settembre solo sul settore peninsulare).

Weekend tra caldo intenso e temporali

Una configurazione particolare viene mostrata dalle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo per il weekend, quando contemporaneamente ad un rafforzamento dell’Anticiclone a sud, l’ennesimo cavo perturbato potrebbe affondare verso il Mediterraneo centrale, spaccando il quadro meteorologico italiano esattamente a metà: al centro-nord maltempo con possibili nubifragi, specie sul versante più occidentale, al sud temperature in decollo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Temperature fino a +38/+40°C in Sicilia

Mentre dunque il centro-nord sarà alle prese con maltempo anche intenso e localmente a carattere di nubifragio, il rafforzamento della struttura anticiclonica a sud sarà particolarmente evidente soprattutto in Sicilia, dove le colonnine di mercurio nelle zone interne schizzeranno fin sui +38/+40°C. Temperature fino a +36/+38°C anche nelle zone interne della Sardegna e della Calabria mentre sul resto del meridione, complice anche la copertura nuvolosa, i valori saranno inferiori, ma comunque decisamente oltre la media del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.