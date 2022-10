Meteo – Autunno al momento anomalo con caldo e poche piogge, ecco una tendenza sul prosieguo di stagione

Ottobre manda in crisi l’Autunno con caldo ed assenza di piogge

L’Autunno è entrato in crisi con il mese di ottobre. L’anticiclone nord Africano è stato infatti decisamente invadente sull’Europa, complice un monsone africano molto attivo; la posizione dell’ITCZ è stata infatti al di sopra della media mensile secondo l’ultimo rilevamento della NOAA, favorendo di conseguenza l’estensione verso latitudini europee dell’anticiclone africano. In tal modo caldo anomalo ed assenza di piogge hanno caratterizzato il secondo mese autunnale, statisticamente invece uno dei più piovosi in Italia, contribuendo ad aggravare la situazione di siccità che va ormai avanti dall’ultima parte dello scorso anno.

Ottobre 2022 si candida ad essere il più caldo della storia in Italia

In attesa dei dati ufficiali, il mese di ottobre 2022 è un serio candidato ad essere il più caldo dal 1800, ovvero da quando vengono rilevati i dati meteorologici. Continua infatti il periodo stabile e con temperature anomale su tutta l’Italia, ma anche sulle nazioni europee dove le anomalie positive superano i 10°C. La bolla d’aria calda abbraccia infatti gran parte del Continente europeo, sin verso la Scandinavia e la Siberia! Nella giornata di ieri caldo ancora intenso in Spagna con punte di +32°C in Andalusia così come nel sud della Francia, mentre in Germania sono stati raggiunti i +26°C. Caldo anomalo anche nel sud del Regno Unito con massime fino a +22°C in Inghilterra, così come in Italia con picchi di +28°C sulle zone interne della Sardegna e del medio Tirreno.

L’Autunno prova a ripartire a novembre

Meteo Autunno – Tornano le piogge con l’avvio del mese di novembre. Dopo una lunga pausa anticiclonica, il flusso umido perturbato riuscirà a scendere di latitudine, riportando le piogge sull’Italia. I primi fenomeni sono attesi sul Nordovest nel corso della giornata di Ognissanti, ma con maltempo atteso tra il 3 ed il 5 novembre anche sul resto del Paese. L’autunno prova quindi a ripartire con l’avvio di novembre, ma come proseguirà la stagione? Vediamo nella prossima pagine le ultimissime dai modelli!

Novembre dinamico tra anticiclone e passaggi perturbati?

Dopo il peggioramento atteso per l’inizio di novembre, l’anticiclone potrebbe insediarsi nuovamente sul bacino del Mediterraneo. Tra il 7 ed il 14 novembre, infatti, il modello europeo ECMWF propende per anomalie di pressione positive sul bacino del Mediterraneo ed Europa, mentre negative tra il nord Atlantico e la Groenlandia. In tal modo gli anticicloni potrebbero tornare ad interessare con più decisione anche l’Italia, portando un periodo stabile e mite. La seconda parte di novembre, invece, potrebbe nuovamente far registrare un cambio circolatorio. Il modello europeo prevede infatti una “migrazione” verso latitudini più settentrionali delle anomalie positive bariche, facendo pensare all’instaurazione di un’area anticiclonica sul nord Europa. In tal modo correnti umide riuscirebbero a fare il loro ingresso sul centro-sud Europa, determinando una seconda parte di novembre più piovosa anche per l’Italia. Rimanete aggiornati!

