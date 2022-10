Meteo – Maltempo atteso per metà della prossima settimana, arrivano piogge e temporali; i dettagli

L’Autunno prova a ripartire con il mese di novembre

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione autunnale è ufficialmente entrata in crisi sull’Italia, ma anche sul resto dell’Europa, in questo mese di ottobre, statisticamente il secondo mese più piovoso dell’anno. L’anticiclone subtropicale ha infatti dominato lo scenario meteorologico sul continente europeo, causando un ottobre 2022 decisamente caldo e secco su molte nazioni europee. Con l’avvio del mese di novembre l’impianto circolatorio subirà una mutazione, favorendo invece il ritorno delle piogge, almeno durante la prima settimana. L’Autunno prova quindi a ripartire durante l’ultimo mese stagionale.

Prime deboli piogge su parte del nord per Ognissanti

Tornano le piogge per la prima parte di novembre. I primi segni di un cambio circolatorio si osserveranno già durante la festività di Ognissanti. Il calo barico sul centro Europa favorirà infatti un abbassamento del flusso umido perturbato proprio con l’avvio del mese di novembre. Nubi in deciso aumento e deboli piogge in arrivo sulle regioni di Nordovest, con accumuli più abbondanti sulla Liguria dove non si escludono anche locali temporali.

Maltempo tra il 3 ed il 5 novembre sull’Italia, in arrivo piogge e temporali

Maltempo Novembre – Tornano le piogge sull’Italia da metà della prossima settimana. Dopo le piogge al Nordovest per la giornata di Ognissanti, il flusso umido occidentale addosserà nubi e piogge tra alta Toscana e Liguria di levante anche per al giornata di mercoledì 2 novembre. A seguire, un’ondulazione ciclonica del flusso, riuscirà a farsi strada sul Mediterraneo settentrionale, portando le prime piogge sul nord Italia nella seconda parte di giovedì 3 novembre. Nubi in aumento anche sul resto d’Italia, ma con tempo mediamente asciutto. Maltempo atteso al nord e regioni centrali per venerdì 4 novembre con piogge e temporali anche intensi. Attesi accumuli abbondanti in particolare sulle Prealpi centro-orientale, Triveneto, Liguria di Levante e regioni centrali tirreniche. Maltempo nottetempo verso Campania ed ovest Sicilia, in estensione durante sabato 5 anche al resto del sud e Sicilia.

Passaggio perturbato sarà rapido con l’anticiclone pronto a ripartire da ovest?

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, l’ansa depressionaria scivolerebbe rapidamente verso levante. In tal modo l’anticiclone è previsto rimontare rapidamente sull’Europa occidentale, proteggendo nuovamente anche l’Italia. Dal 5 novembre il tempo potrebbe subire un nuovo deciso miglioramento con il ritorno a condizioni meteo più stabili già nel corso del prossimo weekend ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali. Rimanete aggiornati!

