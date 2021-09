METEO – AUTUNNO in affanno, possibile SVOLTA tra fine mese e l’avvio di OTTOBRE? Le ultimissime!

L’Autunno non decolla, nonostante il passaggio perturbato sul nord Italia

Meteo Autunno – Nonostante un peggioramento del tempo sta riguardando parte dell’Italia in questo weekend, la stagione delle grandi piogge ancora non riesce a decollare del tutto. Il fronte instabile che è in transito sul nord e parte del centro è piuttosto irregolare, per via dell’assenza di una ciclogenesi ben strutturata a tutte le quote. I fenomeni, pertanto, laddove sono presenti risultano irregolari e spesso incentivati dall’orografia. Prosegue l’assenza di piogge consistenti su molte regioni italiane, con il deficit pluviometrico in progressivo aggravamento.

Settembre proseguirà con poche piogge?

Meteo – Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, risultano ancora piuttosto discordanti. Se da una parte il modello americano GFS vede una prossima settimana mediamente stabile fino alla giornata di venerdì, quello europeo ECMWF propende per una severa ondata di maltempo sulla Sardegna e regioni tirreniche tra giovedì e sabato, per il transito di una nuova goccia fredda, questa volta con traiettoria più meridionale rispetto a quella odierna. Tuttavia, si tratterà di lacune bariche in quota, quindi con il campo pressorio al suolo che si manterrà alto e livellato attorno ai 1015-1020 hPa. Le precipitazioni risulteranno spesso disomogenee, con molte aree che rischiano di rimanere all’asciutto ancora a lungo.

Possibile svolta tra fine mese e l’avvio di ottobre

Meteo – Secondo l’aggiornamento odierno del modello europeo ECMWF, una possibile svolta stagionale potrebbe giungere a cavallo tra fine mese e l’avvio di ottobre. L’anticiclone delle Azzorre potrebbe infatti espandersi verso le alte latitudini, determinando l’affondo attorno al 27-28 settembre di una vasta saccatura nord atlantica verso l’Europa occidentale. In tal caso un flusso umido meridionale risalirà lungo il Mediterraneo centro-occidentale, portando piogge diffuse ed abbondanti dapprima tra Francia e Penisola Iberica ed a seguire anche sul nordovest Italia e settori tirrenici entro la fine del mese. Autunno alla ribalta nel mese di ottobre? Vediamolo nella pagina seguente.

