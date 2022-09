METEO – AUTUNNO in arrivo sull’ITALIA con giornate di PIOGGE e TEMPORALI anche molto intensi

Temperature in calo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’elevazione dell’alta pressione fino alla Scandinavia sta facendo confluire verso il Mediterraneo centrale aria più fresca dai quadranti nord-orientali, con conseguente calo termico sulla Penisola Italiana. Le temperature si stanno infatti portando su valori di 4-6 gradi sotto la media e fino ad 8 gradi al Nord-Est e sui settori adriatici. Correnti che risultano molto secche, mantenendo quindi stabili le condizioni meteo sull’Italia, salvo qualche acquazzone tra Calabria, Sicilia e Sardegna a causa dell’interazione tra l’aria fredda e secca e le infiltrazioni di aria umida presente negli strati medi e bassi.

Venerdì stabile grazie all’alta pressione, ma il maltempo è alle porte

Nel corso della giornata di domani avremo l’espansione da ovest di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Questo porterà condizioni meteo stabili sull’Italia con cieli soleggiati su gran parte Paese. Anche le temperature inizieranno leggermente ad aumentare, specie sui settori occidentali, ma su valori che risulteranno ancora sotto media. Stabilità che è destinata a lasciare spazio al maltempo nei giorni a seguire, come vedremo di seguito, a causa di un cambio di circolazione. L’autunno sale infatti in cattedra sull’Italia.

Piogge e temporali in arrivo dal weekend

Durante il weekend avremo l’anticiclone delle Azzorre in elevazione in Atlantico fino a lambire Groenlandia e Islanda, mentre una saccatura depressionaria è in discesa sull’Europa occidentale e l’alta pressione sul Mediterraneo centrale tenderà a cedere. Un flusso di correnti umide e instabili si dirigerà cosi verso l’Italia a partire dalle regioni centro-settentrionali. Nella giornata di sabato avremo piogge diffuse al Nord e sulla Toscana e sul finire della giornata il maltempo si estenderà su gran parte delle regioni centrali e la Sardegna. Fenomeni che potranno risultare anche a carattere di temporale, specie sulle regioni tirreniche. Giornata di domenica che vedrà instabilità diffusa su tutto il Centro-Nord, Sardegna e fino a Campania, Molise e Puglia settentrionale. Fenomeni molto intensi dovrebbero interessare il medio versante tirrenico e non si escludono fenomeni a carattere di nubifragio. Italia che sembrerebbe quindi avere una svolta autunnale dal weekend ed anche la prossima settimana potrebbe essere in compagnia del maltempo.

Maltempo che sale in cattedra nell’ultima settimana di settembre

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che nella prima parte della prossima settimana mostrano una vasta e profonda saccatura depressionaria scendere verso l’Europa centrale. Questa potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili o perturbate in Italia e portare anche un calo delle temperature. Tendenza a seguire che mostra nuovi affondi sull’Europa occidentale e dunque ancora maltempo di stampo tipicamente autunnale sulla nostra Penisola.

