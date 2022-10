Meteo – Autunno in stand-by grazie al dominio anticiclonico, ma dal weekend segnali di cedimento e prime piogge

Vasto campo di alta pressione schiacciato sull’Europa delle medie e basse latitudini

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, in questa seconda parte di settimana abbiamo un rinforzo della corrente a getto che va a schiacciare lungo i paralleli l’anticiclone in espansione verso est, dividendo il continente europeo a metà sotto il profilo meteo. Un vasto e robusto campo di alta pressione si estende tra Atlantico, Mediterraneo e Balcani, con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa, mentre una vasta e profonda circolazione depressionaria si estende tra Islanda e Scandinavia, con diversi minimi al suolo profondi fino a 975 hPa. Sull’Italia continua dunque l’ottobrata.

Tempo stabile in Italia con temperature in lieve aumento specie in quota

Come appena visto, sul Mediterraneo continua a dominare l’anticiclone che porta tempo stabile e cieli per lo più soleggiati su gran parte dell’Italia e qualche nube in transito. Lo schiacciamento dell’alta pressione da parte della corrente a getto, spinge la risalita di aria calda, che nei giorni scorsi ha interessato l’Europa occidentale e centrale, anche verso il Mediterraneo. Temperature dunque in aumento anche sull’Italia, ma che sarà evidente soprattutto in quota, con anomalie termiche positive anche fino a 4 gradi, mentre nelle pianure e nelle vallate continueremo ad avere elevate escursioni termiche e con formazioni di nebbie e nubi basse.

Meteo weekend: primi segnali di cedimento dell’alta pressione e prime piogge

Nel corso del weekend cominceremo ad avere i primi segnali di cedimento dell’alta pressione, con i valori di geopotenziale in calo tra Europa occidentale e Mediterraneo ed anche lo spostamento dei massimi di pressione al suolo sull’Europa orientale. Fino alla giornata di sabato le condizioni meteo non dovrebbero subire grosse variazioni, con nuvolosità in aumento al Nord e sulla Sardegna, ma con piogge che potranno arrivare solo sui settori più occidentali. Nella giornata di domenica una saccatura in quota potrebbe raggiungere il Mediterraneo occidentale, facendo aumentare l’instabilità atmosferica sulla Penisola Italiana e con la possibilità di piogge e temporali soprattutto al Nord-Ovest, Sardegna e regioni centrali tirreniche.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: seconda settimana di ottobre con correnti umide e ritorno delle piogge?

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana l’alta pressione potrebbe cedere e l’inserimento di una saccatura in quota potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni meteo anche sul Mediterraneo centrale. Da monitorare poi anche la formazione di depressioni simil-tropicali sui nostri mari le quali non si esclude possano dare il via anche ad un ciclone Mediterraneo con il passare del tempo, solo un ipotesi al momento ma comunque da tenere sotto osservazione.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.