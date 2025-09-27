Meteo – Autunno lotta tra anticiclone e correnti più fredde, la tendenza

Tempo incerto sull’Italia

Fase dell’Autunno che vede l’Italia ancora interessata da una circolazione fresca ed instabile al nord, dove sono attesi nella giornata odierna acquazzoni e temporali specie su Lombardia, levante ligure e Triveneto. Maltempo anche all’estremo sud, in particolare tra Sicilia e Calabria raggiunte da un’area instabile dalla Tunisia. Miglioramento atteso per domenica, fatta eccezione per residua instabilità sui settori adriatici, con gli ultimi giorni di settembre che trascorreranno nel complesso stabili.

Autunno verso una fase fredda ad inizio ottobre

Meteo inizio ottobre – Centri di calcolo che mostrano l’espansione di un campo altopressorio dal vicino Atlantico al centro Europa sino al nord della Russia per l’inizio del mese di ottobre, pilotando fredde nord-orientali verso il Mediterraneo centrale. Peggioramento che inizierà ad interessare parte del centro-nord nella giornata di mercoledì 1 ottobre, poi il maltempo tenderà a concentrarsi in particolare al sud e medio Adriatico per la possibile ciclogenesi in formazione sul Mar Ionio, ma da confermare. Prossima settimana quindi attesa con crollo delle temperature e peggioramento specie al sud e medio Adriatico. Al momento il clou del calo termico potrebbe essere tra giovedì e venerdì, quando le temperature potrebbero scendere al di sotto delle medie del periodo di oltre 5°C, fino a 7-9°C sui settori appenninici. Indice EFI del centro europeo mostra infatti valori ritenuti inusuali per il periodo.

Autunno KO per l’arrivo dell’alta pressione nella seconda settimana d’ottobre?

Centro di calcolo europeo mostra un aumento del campo barico sull’Europa sud-occidentale tra il 6 ed il 13 ottobre. Dopo un avvio con correnti fredde, ottobre potrebbe virare verso stabilità e temperature più miti. Anticiclone oceanico che potrebbe infatti estendersi sul bacino del Mediterraneo ed Europa occidentale, proteggendo l’Italia dalle umide e piovose correnti oceaniche.

Evoluzione lungo termine: Autunno nel complesso più secco ad ottobre?

Mese di ottobre che potrebbe essere caratterizzato da un continuo scontro tra l’alta pressione, invadente sull’Europa occidentale, e correnti più fresche nord-orientali. Non mancheranno passaggi instabili, ma l’Autunno potrebbe vivere un periodo sottotono dal punto di vista pluviometrico con il mese di ottobre. Rimanete aggiornati!

