Meteo domani 5 ottobre: veloce passata di maltempo, a seguire ampie schiarite al centro-nord

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende tra basso Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Sulla Grecia è invece presente una circolazione depressionaria con goccia fredda in quota che interessa ancora l’Italia portando clima freddo e residue precipitazioni. Profondo vortice depressionario in movimento verso le Isole Britanniche con valori al suolo fino a 965 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 ottobre

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni su Nord-Ovest e Romagna. Al pomeriggio maltempo che interessa gran parte delle regioni con acquazzoni e temporali anche intensi, specie al Nord-Est. In serata e nottata precipitazioni in graduale esaurimento ma ancora possibili sulle regioni di Nord-Est e sui settori alpini. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sull’Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni sparsi su tutti i settori. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni ma con nuvolosità in transito, piogge in arrivo su Molise e Isole Maggiori. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, precipitazioni solo sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

