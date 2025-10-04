Meteo Milano – Weekend al via stabile, ma con veloce peggioramento dalla sera; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo inizialmente stabili sulla Lombardia, ma dalla sera è atteso un rapido peggioramento sull’Italia per il passaggio di un veloce impulso Atlantico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 4 ottobre

Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo inizialmente stabili sulla Lombardia. Al mattino tempo diffusamente asciutto, ma con nubi di passaggio e cieli a tratti grigi su Milano. Situazione meteo invariata anche nel corso del pomeriggio, poi dalla sera tendenza al peggioramento su Alpi e Prealpi con primi deboli fenomeni in estensione su Milano nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +9/+11°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 5 ottobre

Weekend che proseguirà con un deciso miglioramento del tempo. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Stellato nottetempo. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Prossima settimana più stabile

Meteo che volgerà verso una maggiore stabilità sulla Lombardia e sulla città di Milano nel corso della prossima settimana con bel tempo tra lunedì e martedì. Alta pressione che riuscirà a garantire una fase asciutta con ampio soleggiamento probabilmente almeno fino alla giornata di giovedì. Temperature in nuovo calo.

