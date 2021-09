METEO AUTUNNO – Prime PROIEZIONI per l’andamento della STAGIONE AUTUNNALE. Settembre PERTURBATO in vista?

Inizia l’autunno meteorologico

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo giunti all’inizio dell’autunno meteorologico che non è tuttavia da confondersi con quello astronomico, che in questa occasione arriverà precisamente il 22 settembre. Proprio questa data segnerà l’equinozio (ore diurne uguali rispetto a quelle notturne), con una riduzione sempre più forte delle ore di luce. Con il progressivo procedere della stagione avremo una sempre più minore incidenza di periodi stabili e caldi, a fronte di scambi meridiani più frequenti e cambi di circolazione dettati dal Vortice Polare. Primi segnali di cedimento si avvertono già nella seconda parte della settimana quando, avremo un ritorno delle piogge ma anche dei temporali in Italia. Ma vediamo dove!

Maltempo in vista nella seconda parte della settimana

Meteo weekend – Verso un fine settimana dunque perturbato in Italia: arrivano conferme da parte dei modelli matematici, di un ritorno delle piogge da venerdì, quando alcune infiltrazioni umide faranno irruzione sul suolo italiano. Complice una circolazione instabile dai settori occidentali, la pioggia si potrà palesare già dalle prime ore del mattino del 3 settembre, con fenomeni sparsi su Sardegna e sulle regioni Tirreniche centrali. Dalla serata e fin verso la giornata di sabato, spazio alle piogge anche su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania; proprio per la giornata di sabato queste potrebbero approdare in conclusione sulle regioni del sud Italia. Da non escludersi in questa fase, fenomeni più organizzati accompagnati da attività elettrica. Per il lungo termine, il quadro non sembrerebbe dissimile con un mese di settembre complessivamente “piovoso”.

Tendenza meteo per il mese di settembre

Meteo settembre – Dall’analisi degli indici teleconnettivi, il mese di settembre potrebbe risultare piuttosto movimentato: l’AMO in questi giorni presenta un indicie debolmente positivo, mentre il Monsone Africano è ancora poco attivo. I due elementi combinati statisticamente comportano non solo una bassa intrusività da parte dell’anticiclone africano, ma anche un’incidenza maggiore di scambi meridiani sul continente europeo. Complessivamente il mese di settembre, potrebbe risultare più mite e secco nella prima parte e interessato da frequenti affondi atlantici nella seconda metà. Discorso diverso per l’andamento della stagione autunnale, di cui vi parleremo nell’ultimo paragrafo.

