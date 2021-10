METEO – AUTUNNO verso la SVOLTA con MALTEMPO atteso per la PROSSIMA SETTIMANA; le ultimissime

Primo weekend di ottobre con qualche insidia

Meteo – Il primo weekend del mese di ottobre vedrà un primo cambio di passo stagionale sul nostro Paese. Il passaggio in quota di una lieve ansa ciclonica, sarà infatti la responsabile di un peggioramento del tempo in particolare sui settori occidentali del Paese. Piogge e temporali, tuttavia, risulteranno a carattere irregolare quindi con fenomeni disomogenei ed alternati a pause asciutte. Le regioni che risentiranno maggiormente del peggioramento saranno inizialmente quelle del medio-basso Tirreno e la Sicilia, nella giornata di domenica anche il nordovest. Possibili fenomeni localmente intensi. Il weekend risulterà più asciutto al nordest e sui settori adriatici, dove non mancheranno ampie schiarite.

Meteo Autunno verso la svolta, possibile cambio circolatorio all’orizzonte

Meteo – Dopo un avvio decisamente in sordina, con il mese di settembre che è stato decisamente avaro di precipitazioni su gran parte dell’Italia, fatta eccezione per parte del nord, l’Autunno potrebbe subire una svolta nei prossimi giorni. Secondo le ultimissime emissioni modellistiche, infatti, una saccatura atlantica riuscirà a raggiungere il Mediterraneo centrale nella prima parte della prossima settimana, portando condizioni di maltempo su molte regioni italiane. A seguire, la rimonta dell’anticiclone delle Azzorre tra Gran Bretagna e Scandinavia, favorirebbe il “taglio” (cut-off) della su citata saccatura, isolando un’area depressionaria tra l’Italia ed il centro Europa, rinnovando condizioni meteo instabili prolungate.

Avvio di settimana con il maltempo al centro-nord e Campania

Meteo – Come anticipato, il primo step della svolta autunnale sarà il passaggio, tra lunedì e martedì, di un’intensa perturbazione atlantica. Le prime regioni ad essere raggiunte dal fronte Atlantico saranno quelle di nordovest, dove piogge e temporali anche intensi sono attesi sin dal mattino di lunedì 4 ottobre. Possibili nubifragi dalla sera sulla Liguria. Nottetempo il fronte scivolerà verso le regioni centrali, portando un deciso peggioramento tra Lazio e Toscana. Maltempo atteso al centro-nord e Campania nella giornata di martedì, con fenomeni intensi sui settori tirreni ed a nord del Po. Fenomeni in arrivo tra la sera e la notte anche sul resto del sud e Sicilia. Vediamo la tendenza per la prossima settimana nella pagina successiva.

