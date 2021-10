METEO ITALIA – Qualche PIOGGIA nel WEEKEND poi MALTEMPO autunnale con locali NUBFRAGI la prossima settimana

Blanda saccatura nella giornata odierna

L’attuale situazione sinottica mostra una vasta e profonda circolazione depressionaria posizionata sul Nord Atlantico con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa tra Islanda e Isole Britanniche mentre più a sud troviamo l’anticiclone delle Azzorre centrato a ridosso delle omonime Isole e che in parte si estende sul Mar Mediterraneo ma senza offrire una completa protezione alla Penisola Italiana. Italia che vedrà dunque il transito di una blanda saccatura in quota che porterà molta nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia sulle regioni tirreniche e Sicilia.

Temporanea rimonta dell’alta pressione nella prima domenica di ottobre

Nella giornata di domani una saccatura depressionaria legata al profondo vortice sull’Atlantico settentrionale si va ad estendere sulla Penisola Iberica. Questo favorirà una temporanea rimonta dell’alta pressione africana sul Mediterraneo centrale con promontorio anticiclonico che si andrà ad estendere fino all’Europa centrale. Condizioni meteo in miglioramento quindi sull’Italia con maggiori spazi di sereno ma con ancora qualche fenomeno specie su Alpi, Liguria, Campania, Calabria e Sicilia.

Prima settimana di ottobre che dovrebbe iniziare con un’intesa fase di maltempo

Stando all’ultimo aggiornamento del modello GFS nel primo giorno della prossima settimana una saccatura depressionaria, pilotata dal profondo vortice depressionario sul nord Atlantico, dovrebbe muoversi sul Mediterraneo centro-occidentale determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali ed anche locali nubifragi in Liguria. Nella giornata di martedì la saccatura depressionaria si porterà sull’Italia determinando un deciso peggioramento meteo su tutta la Penisola. Il maltempo andrà ad interessare tutto il nostro Paese con piogge intense e diffuse e temporali sparsi, localmente anche a carattere di nubifragio.

