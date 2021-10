METEO – Cede la pressione, torna qualche PIOGGIA e TEMPORALE nel WEEKEND; ecco le aree coinvolte

Meteo Weekend in peggioramento

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico è caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria sul nord Atlantico, collegata ad una profonda bassa pressione pari a 978 hPa a nord dell’Irlanda. L’Europa meridionale è interessata da un vasto campo altopressorio, in indebolimento sul Mediterraneo centro-settentrionale per il transito di una lieve ansa ciclonica. Nel corso del weekend il tempo tenderà a peggiorare su parte del Paese, con piogge e temporali a carattere irregolare; non mancheranno spazi soleggiati. Vediamo tutti i dettagli.

Meteo sabato 2 ottobre, primi fenomeni sui settori occidentali del Paese

Meteo – Sul Mediterraneo centrale, nonostante il campo barico al suolo risulti alto e livellato attorno ai 1018 hPa, il tempo è in parziale peggioramento. Un cedimento del geopotenziale in quota, con il flusso che ha assunto una curvatura in senso ciclonico, sta infatti favorendo la genesi di temporali sul medio-basso Tirreno. La giornata odierna vedrà tempo instabile in particolare sulla Sicilia dove acquazzoni e temporali saranno presenti sin dal mattino, specie sui settori sud-orientali. Sul resto del Paese avremo nubi in aumento da ovest inizialmente, con ampie schiarite sui settori del medio-basso Adriatico e ionici. Nel corso del pomeriggio l’instabilità raggiungerà in maniera più diretta anche Lazio, Toscana, Campania ed Appennino centro-meridionale con acquazzoni e locali temporali. Peggiora anche sulla Liguria con primi fenomeni nel genovese. Qualche temporale potrà formarsi anche sui settori interni della Sardegna. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di forte intensità. Asciutto altrove, ma con nubi di passaggio.

Domenica ancora a rischio temporali sui settori tirrenici e parte del nord

Meteo – La prima domenica del mese di ottobre vedrà tempo incerto in particolare sui settori tirrenici ed a nord delle Alpi. Acquazzoni e temporali potranno interessare nella prima parte di giornata il Lazio centro-meridionale, la Sicilia meridionale e l’alta Campania. Temporali anche intensi saranno possibili sulla Liguria, specie nel genovese, mentre deboli piogge interesseranno il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia ed il Piemonte sud-orientale. Nella seconda parte della giornata l’instabilità si trasferirà sui settori interni tirrenici del centro-sud, Sicilia ed i settori a nord del Po, con acquazzoni e locali temporali. Tra la sera e la notte migliora momentaneamente al centro-sud, mentre l’approssimarsi di una perturbazione dalla Francia determinerà un peggioramento ulteriore del tempo sulle regioni di Nordovest.

