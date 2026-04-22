Meteo – Weekend del 25 Aprile in compagnia di stabilità e bel tempo, occhio solo a qualche temporale: ecco dove

Piogge e temporali in esaurimento in Italia

A seguito di una giornata tendenzialmente instabile in cui piogge e temporali hanno investito specialmente le regioni centro-settentrionali del Paese, non mancando di coinvolgere parzialmente anche il sud, le condizioni meteo stanno in questo momento migliorando, con l’esaurimento progressivo di tale fenomenologia. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie subiscono una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Miglioramento in atto temporaneo

Il miglioramento in atto e che troverà conferma anche nel corso delle prossime ore sarà tuttavia temporaneo, con le condizioni meteo che torneranno a peggiorare già dalla prossima notte in alcune zone del Paese, con piogge e possibili temporali in ingresso su Calabria e Sicilia. Non è escluso che qualche rovescio possa raggiungere nella giornata di domani giovedì 23 aprile in maniera più blanda e più sparsa anche le aree meridionali della Sardegna, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Da venerdì finestra più stabile e asciutta

La nuova rimonta dell’Anticiclone azzorriano su tutto il Mediterraneo centro-occidentale favorirà, a partire dalla giornata di venerdì 24 aprile, una fase notevolmente più stabile e asciutta sulla nostra Penisola, con l’avanzamento di schiarite via via più ampie. Tale scenario si ripeterà anche nel Weekend, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e soprattutto sabato 25, nonché Festa della Liberazione. Qualche nuovo temporale circoscritto potrebbe invece fare capolino nuovamente per domenica 26, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rinnovato temporale possibile sulle Alpi occidentali per domenica

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo potrebbe interessare le Alpi occidentali nel pomeriggio di domenica 26 aprile, per effetto dell’infiltrazione di correnti più fresche e instabili provenienti da oltralpe. Piogge e possibili temporali potranno pertanto attivarsi su questi settori in maniera occasionalmente intensa, con nuovo miglioramento in serata. Le temperature, nel complesso, nel nostro Paese, subiranno un graduale, ma costante aumento nel Weekend, su valori che torneranno anche oltre la media di riferimento.

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