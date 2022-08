METEO – Blanda saccatura sull’ITALIA porta ACQUAZZONI e TEMPORALI pomeridiani tra oggi e i prossimi giorni

Ancora correnti nord-occidentali sull’Italia

Buon inizio settimana e buon avvio di agosto cari amici del Centro Meteo Italiano. Nel corso degli ultimi giorni del mese di luglio una saccatura depressionaria è transitata sull’Europa centrale per poi estendersi verso Balcani ed Europa orientale, portando maltempo anche in Italia. Attualmente la saccatura si trova estesa dalla Scandinavia fino al Mar Nero, mentre l’alta pressione sta rimontando sull’Europa occidentale e la Penisola Italiana si trova a metà tra le due figure bariche. Correnti nord-occidentali continuano dunque a scorrere sul nostro Paese, mantenendo il caldo ancora piuttosto contenuto e con dei temporali pomeridiani sui rilievi.

Blanda saccatura in quota raggiunge oggi il Nord Italia

Una blanda saccatura in quota in arrivo dall’Atlantico transiterà nella seconda parte della giornata odierna sul Nord Italia. Condizioni meteo che si faranno instabili dal pomeriggio a partire dai settori alpini ove non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni che tra la notte e le prime ore di domani interesseranno anche la Pianura Padana, specie settori centro-orientali. Possibili fenomeni anche intensi in serata sul Triveneto, localmente anche a carattere di nubifragio.

Acquazzoni e temporali pomeridiani al Centro-Sud e sulle Isole tra oggi e domani

La blanda saccatura in quota in arrivo dall’Atlantico, dopo aver raggiunto il Nord Italia nella giornata odierna, si muoverà lungo l’Adriatico, raggiungendo domani le regioni centrali e mercoledì quelle meridionali. Nel pomeriggio di domani sono infatti attese piogge sparse sulle regioni centrali, con possibilità di temporali in Appennino, mentre saranno più asciutti i settori costieri. Nella giornata di mercoledì acquazzoni e temporali pomeridiani colpiranno invece le zone interne del Sud e delle Isole, specie i rilievi tra Campania, Basilicata e Calabria e fenomeni intensi anche nelle zone interne della Sardegna. Fenomeni che tenderanno anche a sconfinare verso le pianure del versante tirrenico, raggiungendo localmente anche le coste soprattutto in Calabria.

CONTINUA A LEGGERE​

Caldo in aumento in Italia da metà settimana

Il promontorio di alta pressione che sta rimontando sull’Europa occidentale favorisce la risalita di aria calda africana che porterà temperature anche oltre i 10 gradi sopra la media specie tra Penisola Iberica e Francia. Bolla calda che verso metà settimana si muoverà verso l’Europa centrale, grazie all’espansione verso est del campo di alta pressione, portando su tale area temperature sopra la media anche di 12 gradi. Caldo in aumento anche sull’Italia, specie al Centro-Nord, con valori di 5-6 gradi sopra le medie. Nella seconda parte della settimana le temperature massime torneranno infatti a raggiungere i 40°C sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro e fino a 36°C-38°C nelle zone interne del Sud e delle Isole, con locali punte anche superiori. Caldo ancora intenso nel primo weekend di agosto quando però le condizioni meteo potrebbero farsi maggiormente instabili con il ritorno dei temporali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.