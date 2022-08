METEO – Breve, ma intensa, ONDATA di CALDO per metà settimana con punte di +40°C; i dettagli

Meteo dinamico sull’Italia

Ben ritrovati e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di agosto è entrato in una fase decisamente dinamica sull’Italia, alternando rapidi impulsi instabili ad ondate di caldo. Nel corso degli ultimi giorni correnti più fresche nord-orientali hanno riportato le temperature vicine alle medie del periodo ed in alcuni casi leggermente al di sotto, con annesso un peggioramento meteo. La giornata odierna vedrà un momentaneo miglioramento, ma per Ferragosto è previsto il passaggio di un nuovo impulso instabile al centro-nord. Dinamicità che proseguirà anche nella seconda parte della settimana per il passaggio dapprima di un’ondata di caldo intenso, seguita subito da un nuovo peggioramento.

Torna il caldo da metà settimana

Una nuova ondata di caldo è attesa per metà settimana specie sulle regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori. La discesa di una saccatura nord atlantica sull’Europa sud-occidentale, richiamerà infatti correnti molto calde dall’entroterra sahariano verso il Mediterraneo centrale. Isoterme fino a +26/+28°C alla quota di 850 hPa sono previste in arrivo sulle regioni meridionali, Sardegna fino a lambire il medio Tirreno. Verrà risparmiato gran parte del nord, fatta eccezione per l’Emilia-Romagna, dove invece giungeranno forti temporali.

Attese punte fino a +40°C al sud ed Isole

L’ondata di caldo sarà breve, ma piuttosto intensa. Le temperature aumenteranno sensibilmente fino a raggiungere la soglia dei +35°C già nella giornata di mercoledì su gran parte del sud, Medio Tirreno ed Isole Maggiori. Attesi picchi massimi di +37/+38°C nel Tavoliere, cosentino, localmente tra Umbria e viterbese orientale, mentre si sfioreranno i +40°C su Sardegna e Sicilia. Giornata di giovedì che vedrà già un cambio circolatorio sulle regioni centrali e Sardegna, con correnti umide atlantiche che tenderanno a far scendere le temperature. Al sud e Sicilia si raggiungerà invece l’apice dell’ondata di caldo con punte di +40/+41°C su Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e fino a +42°C sulla Sicilia. Venti di Garbino in attivazione sul medio Adriatico porteranno valori massimi oltre i +35°C tra Chieti, Lanciano, Vasto ed entroterra pescarese. Tornano anche le notti tropicali, con valori minimi nuovamente al di sopra dei +20°C. Caldo fino a quando? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Fine del caldo anche al sud entro sabato 20 agosto

L’ondata di caldo sarà di stampo prefrontale, quindi piuttosto breve seppur intensa. Già dalla giornata di giovedì si registrerà un calo al centro e Sardegna. Venerdì l’aria più fresca raggiungerà anche il nord della Puglia, Molise, Campania, Sicilia occidentale e settori tirrenici; ancora caldo intenso sui settori ionici e Salento con punte ancora localmente di +40°C, specie nel Metaponto, catanese e catanzarese. Correnti atlantiche in estensione sabato anche sul resto del sud e Sardegna, ponendo fine all’ondata di caldo.

