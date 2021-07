METEO – CALDO AFOSO in arrivo dal WEEKEND, con TEMPERATURE oltre i 40°C su queste regioni

L’attuale situazione sinottica mostra un vasto campo di alta pressione sul continente europeo, con un vasto anticiclone centrato sulle Isole Britanniche ed un promontorio africano in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo asciutte in Italia, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota . Temperature in media con quelle del periodo.

Caldo africano in arrivo sull’Italia

Nella situazione sinottica appena descritta la Penisola Italiana verrà investita da correnti sud-occidentali che porteranno avvezione di aria calda dal continente africano con conseguente aumento delle temperature. Come abbiamo già anticipato, questa ondata di caldo colpirà le varie regioni in tempi e modi differenti. Sulle regioni settentrionali il picco del caldo verrà raggiunto nella giornata di sabato, con valori massimi fino a 38-39°C sulla Pianura Padana. Al Centro e sulla Sardegna i valori più alti verranno raggiunti nella giornata di domenica con temperature di 37-38° nelle vallate interne delle regioni centrali e di 40-41°C nelle zone interne dell’Isola sarda. Anche nella giornata di lunedì le temperature si manterranno abbastanza alte, per poi avere un calo più importante da martedì. Al Sud e sulla Sicilia il picco è invece previsto per la giornata di lunedì, con massime di circa 40°C ma con punte anche di 41-42°C in alcune zone della Puglia.