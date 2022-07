METEO – CALDO AFRICANO fino a metà settimana, a seguire clima più FRESCO con PIOGGE e TEMPORALI

Avvio di settimana con sole e caldo africano in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre elevato sul medio Atlantico con valori di pressione al suolo di circa 1030 hPa a nord delle omonime Isole, mentre un promontorio di alta pressione si estende dal Nord Africa fino ai Balcani ed Europa orientale, passando per l’Italia. Questo porta tempo stabile in Italia, specie al Centro-Sud, con cieli soleggiati e caldo intenso. Temperature sopra la media anche di 6-8 gradi, specie sulle regioni centro-settentrionali. Temperature massime prossime ai 40°C su Pianura Padana, regioni centrali del versante tirrenico e Sardegna, fino a 36°C-38°C al Sud e sulla Sicilia, ma su quest’ultima con locali punte anche leggermente superiori.

Piccolo cavetto d’onda in transito

Mentre il promontorio africano si trova esteso con asse da sud-ovest verso nord-est dall’Algeria verso i Balcani, un piccolo cavetto d’onda di natura atlantica andrà a transitare sull’Europa centro-occidentale, interessando il Nord Italia tra la pomeriggio odierno e la mattinata di domani. In questo frangente avremo piogge, acquazzoni e temporali che andranno ad interessare le regioni settentrionali, con fenomeni anche intensi sull’Alpi, ma con precipitazioni sparse anche in Pianura Padana, anche se risulteranno più asciutte la Liguria e l’Emilia Romagna.

Ondata di caldo fino a metà settimana

Il promontorio africano viene visto dominare il Mediterraneo centrale fino alla giornata di mercoledì. Correnti molto calde da sud-ovest continueranno cosi ad interessare la Penisola Italiana per la prima metà della settimana. Sole e caldo intenso caratterizzerà cosi l’Italia fino a dopodomani, specie sulle regioni centro-meridionali, dove nelle zone interne continueremo ad avere valori massimi prossimi ai 40°C. Instabilità pomeridiana interesserà invece l’arco alpino, con locali sconfinamenti anche verso le pianure e nella giornata di mercoledì locali fenomeni pomeridiani possibili anche sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature più contenute al Nord tra martedì e mercoledì’, con massime in Pianura Padana che difficilmente supereranno i 35°C-36°C.

Clima più fresco ed anche delle piogge nella seconda parte della settimana

Il caldo anomalo potrebbe essere “spazzato” via nel corso della seconda parte della settimana dall’ingresso di correnti fresche atlantiche in arrivo da Nord-Ovest. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, i massimi di pressione dovrebbero spostarsi in Atlantico, con l’anticiclone delle Azzorre che dovrebbe portare i suoi massimi di pressione al suolo sulle Isole Britanniche, favorendo la discesa sul centro Europa di un’ansa ciclonica, in arrivo sul nord Italia nella giornata di giovedì ed in successivo trasferimento anche al resto del Paese. Se tale tendenza verrà confermata, ci attende un peggioramento del tempo sull’Italia Peninsulare tra giovedì e venerdì, con acquazzoni e temporali che dalle regioni settentrionali si estenderanno anche a quelle meridionali con fenomeni che localmente potranno risultare anche di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Maltempo che comunque dovrebbe interessare soprattutto il versante adriatico, mentre sul versante tirrenico i fenomeni dovrebbero risultare più sporadici. Temperature in brusco calo da venerdì per l’ingresso di masse d’aria dai quadranti nord-occidentali, subendo un crollo in montagna anche oltre i 10°C.

