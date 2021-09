METEO – CALDO fuori stagione ed assenza di PIOGGE su parte d’ITALIA, ecco fino a quando

Meteo Italia diviso in due: temporali al nord, caldo al sud

Meteo – La stagione autunnale stenta a decollare su gran parte d’Italia, anche se non mancano i passaggi perturbati. Nel corso della giornata odierna un fronte Atlantico sta attraversando le regioni settentrionali, determinando piogge e locali nubifragi. Il Mediterraneo meridionale è invece ancora interessato da un campo anticiclonico, alimentato da masse d’aria decisamente calde per il periodo in risalita dal nord Africa. Di conseguenza il tempo sulle regioni meridionali si presenta ancora dal sapore estivo, con tanto sole e temperature che localmente superano ancora la soglia dei +30°C.

Oggi attesi ancora oltre +30°C al Sud ed Isole

Meteo – Oggi l’Italia si ritrova letteralmente divisa in due! Mentre le regioni settentrionali stanno facendo i conti con il maltempo, al sud si respira ancora aria d’Estate. Le calde correnti meridionali, richiamate dalla perturbazione in transito sul nord Italia, stanno determinando una giornata di domenica decisamente stabile e calda al sud. In particolare si stanno raggiungendo valori di +30°C sui settori interni di Puglia, Calabria e Sicilia, con punte di +32°C in Sardegna. Nel corso delle prossime ore, grazie all’ampio soleggiamento, le colonnine di mercurio potranno toccare i +31/+32°C nell’entroterra pugliese, cosentino e Sicilia, con picchi di +34°C in Sardegna.

Temperature in calo nei prossimi giorni

Meteo – Il passaggio della perturbazione atlantica, sarà seguita da correnti relativamente più fresche e che favoriranno un graduale calo delle temperature anche sulle regioni meridionali. Una prima lieve flessione si registrerà già nel corso della giornata di lunedì 27 settembre a partire dalla Puglia garganica, Campania, Molise e Basilicata; sulla Sicilia, specie orientale, si potranno ancora toccare i +30/+32°C. Il flusso si disporrà da nord-nordest a seguire, determinando un calo termico anche sull’Isola entro la giornata di mercoledì. Le temperature, tuttavia, si manterranno al di sopra delle medie stagionali fino alla giornata di giovedì, poi un’ulteriore apporto fresco dai Balcani favorirà valori vicine alle medie del periodo, localmente anche inferiori, per il prossimo weekend. E la pioggia, quando tornerà anche sul sud Italia? Vediamo maggiori dettagli nella pagina successiva.

