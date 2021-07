METEO – CALDO RECORD, in attesa dell’omologazione, raggiunti i +54.4°C nella DEATH VALLEY

Meteo Nord America, prosegue il caldo record

Meteo – Prosegue l’Estate eccezionale sul Nord America. Dopo il caldo record che nei giorni scorsi ha investito il Canada, con temperature fino a +50°C e centinaia di vittime, adesso è il turno della California. Un’intensa ondata di caldo, con isoterme ad 850 hPa fino a +30°C abbraccia l’area occidentale del nord America e proseguirà anche nel corso del weekend. Il gran caldo si è già fatto sentire nelle ultime ore in California, dove sono stati raggiunti ed in alcuni casi superati i +50°C.

Caldo record nella Death Valley, toccati i +54.4°C

Meteo – Nel corso della giornata di venerdì 9 luglio, la stazione meteorologica di Furnace Creek alle ore 16:54 ha fatto registrare un valore massimo di ben +54.4°C, con un tasso d’umidità minimo di appena il 7%. Stiamo parlando di un posto situato nell’area desertica della Death Valley, quindi abituata a temperature elevate, ma questa volta potrebbe trattarsi addirittura di un record mondiale. Prima di omologare il dato, bisognerà attendere tutte le verifiche da parte del National Weather Service e dell’OMM; ricordiamo infatti che in passato vennero registrati valori superiori, come i +56.7°C del 1913 ed i +55.0°C a Kebili, Tunisia, nel luglio 1931, ma entrambi vennero contestati e quindi attualmente non figuranti come record mondiali. Qualora il dato di venerdì 9 luglio 2021 verrà omologato, si tratterà della temperatura massima più alta mai registrata a livello mondiale. Caldo record nei giorni scorsi in Italia.

Caldo nei prossimi giorni anche in Italia

L’Estate si sta facendo sentire in particolare anche sul sud Italia, dove nelle settimane scorse sono stati stabiliti diversi record di caldo. Nulla a che vedere con i valori raggiunti in Canada e California, ma le temperature hanno superato nei giorni scorsi i +40°C sulle zone interne di Sicilia, Calabria e Puglia, toccando localmente i +43/+44°C. Nel corso del weekend le temperature risulteranno decisamente meno elevate, grazie all’ingresso di masse d’aria occidentali, ma tra lunedì e martedì al sud si potranno nuovamente raggiungere i +40°C.

CONTINUA A LEGGERE