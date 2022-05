METEO – Caldo RECORD in EUROPA, raggiunta la soglia dei +40°C ecco DOVE

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il continente europeo abbracciato da un un vasto campo d’alta pressione che sta apportando condizioni meteo stabili su tutto il territorio Italiano. In particolare sulla nostra penisola quest’oggi la stabilità risulta dominante, fatta eccezione per qualche rovescio sui rilievi. Sulla Spagna l’avvezione calda ha raggiunto picchi piuttosto importanti come vedrekmo nell’ultimo paragrafo. Weekend che vedrà l’Italia protagonista di questo assaggio estivo, con temperature che sfioreranno i 35°C, ecco dove.

Temperature da capogiro al nord Italia nel fine settimana

Meteo weekend – Fine settimana dal sapore più che estivo al nord Italia: sulla Pianura Padana infatti i valori di temperature sono previsti in incremento (specie sulle zone adiacenti al Po); le massime qui si aggireranno tra i +32/+34°C. Temperature ben al di sopra delle medie del periodo, con picchi di +10/+12°C. Nella gioranta di domenica inoltre, avremo ancora caldo sui medesimi settori e qualche acquazzone o temporale sulle Alpi, localmente sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo ed al meridione su Campania, Basilicata e Calabria sulle zone interne. Per la prossima settimana i modelli matematici intravedono un possibile ritorno delle piogge, ma vediamo dove.

Arriva il break di fine primavera? Ipotesi sul ritorno delle piogge

Tendenza meteo – Prossima settimana che potrebbe rivedere protagonista il ritorno delle piogge sulla nostra penisola: il modello GFS infatti vede l’approfondimento di una saccatura atlantica in allungamento da un centro di bassa pressione posizionato a nord della Gran Bretagna; questa potrebbe raggiungere l’Europa centrale e determinare un abbassamento del promontorio anticiclonico sull’Italia. Più estremo l’europeo ECMWF, che mostra una saccatura dalla Francia in estensione verso il Mediterraneo ed in successivo isolamento a cut-off sul Tirreno. Intanto vediamo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, che ha portato al livello di pericolosità moderato alcune città.

Temperature da “record” in Spagna, fino a +40°C ecco dove

Focus temperature – La prima ondata di calore del 2022 si sta palesando sul continente europeo: quest’oggi la forte avvezione di caldo si sta manifestando sulla Spagna dove le temperature hanno raggiunto valori ben al di sopra delle medie del periodo specialmente nelle zone interne: qui infatti le massime si aggirano tra i 34°C e i 37°C, anche se su una località è stato raggiunto un valore davvero importante: la città di Andujar ha raggiunto una massima di 40,5°C. Questo dato risulta comunque molto distante dalla massima assoluta del mese di maggio per il continente europeo: ben 44°C raggiunti nell’entroterra Valenciano.

