METEO – CALO delle TEMPERATURE, arrivano le prime GELATE di stagione, ecco dove

Irruzione artica sull’Italia, primo assaggio d’Inverno

Meteo – Le correnti artiche stanno facendo il loro ingresso sull’Italia. L’aria fredda, in discesa dal nord Europa, sta gradualmente affluendo sul nostro Paese, estendendosi nel corso della giornata di lunedì sin verso l’estreme regioni meridionali. I primi effetti si stanno facendo già sentire sulle regioni settentrionali, con deboli nevicate nel Triveneto ed alta Lombardia sin verso i 300-500 metri di quota, con grandinate in pianura. Domani sarà il turno del centro Italia e Sardegna con neve in collina ed a quote di bassa montagna al sud e Sicilia. Non solo maltempo, ma si registrerà anche un deciso calo termico, con prime gelate di stagione.

Temperature in calo fin sotto le medie stagionali

Meteo – Le temperature si porteranno nei prossimi giorni al di sotto delle medie del periodo su tutta l’Italia, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Le aree che risentiranno maggiormente del calo termico saranno quelle montuose, dove le anomalie negative raggiungeranno tra domani e martedì i 5-8°C, specie sulle Alpi ed Appennino centro-settentrionale. Un momentaneo aumento termico si registrerà poi tra mercoledì e venerdì, ma dal prossimo weekend un nuovo impulso freddo riporterà le temperature al di sotto delle medie del periodo.

Domani prime gelate al nord, poi tocca al centro

Gelate al nord – L’aria fredda riuscirà in parte a “depositarsi” verso il basso ad iniziare dalle regioni settentrionali, determinando le prime gelate di stagione. Lunedì 29 novembre, infatti, al primo mattino si potranno osservare lievi brinate sulla Val Padana, specie tra la Lombardia, Piemonte ed Emilia dove si potranno registrare localmente valori minimi tra gli 0°C ed i -1/-2°C. La mattina più fredda risulterà quella di martedì, quando i cieli stellati favoriranno un ulteriore raffreddamento radiativo nei bassi strati, con minime attese fino a -2/-4°C sulla Pianura Padana centro-occidentale e valli del centro, specie tra Umbria e Toscana; gelate anche in città come Torino, Firenze, Piacenza, Parma, Perugia, Verona, Bolzano, Brescia e Milano. Temperature prossime allo zero attese per martedì anche nelle zone interne di Lazio, Campania e Sardegna. Valori minimi che potranno raggiungere i -10°C sugli altopiani abruzzesi, grazie anche all’effetto albedo determinato dal manto nevoso.