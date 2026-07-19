Meteo – Calo delle temperature e passaggio temporalesco per la prossima settimana, i dettagli

Italia ancora nella morsa del caldo con massime localmente di oltre +40°C

Ondata di caldo che non molla la presa, specie al centro-sud ed Isole, con temperature massime al di sopra delle medie del periodo ed allerta in molte città. Attesi infatti valori massimi attorno ai +32/+34 al nord, alta Toscana e Marche; più elevate al centro-sud, mediamente attorno ai +33/+35°C con punte sino a +36/+38°C sulle zone interne di Lazio, bassa Toscana, Umbria e Campania, di +40°C su Basilicata, Puglia e Calabria, +42/+43°C in Sardegna e sino a +45/+47°C sulla Sicilia, ovvero ben oltre le medie del periodo.

Avvio di settimana bollente specie sud ed Isole, meglio al nord

Avvio di settimana che sarà ancora bollente al centro-sud ed Isole Maggiori con temperature massime che su Puglia, Basilicata e Calabria raggiungeranno i +40/+41°C, mentre su Sardegna si toccheranno ancora i +42/+43°C, fino ai +46/+47°C della Sicilia. Al nord e Marche le temperature saranno più contenute, ma sempre estive, grazie all’ingresso di correnti più “fresche” dal nord Atlantico.

Martedì graduale calo termico anche al centro, poi crollo termico al sud e maltempo

Saccatura nord europea riuscirà ad abbassarsi di latitudine, raggiungendo i Balcani e Mediterraneo centro-settentrionale da martedì. Atteso l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali anche sulle regioni centrali con acquazzoni e temporali che interesseranno in particolare i settori interni e del medio Adriatico, oltre a quelle di Nordest. In attesa il sud, ma con meteo in peggioramento nella serata specie sui settori adriatici. Aria fresca che da mercoledì affluirà anche al sud, determinando un crollo delle temperature, anche oltre 10°C con fine del caldo intenso, fatta eccezione per Sicilia e Sardegna sud-orientale dove il caldo sarà più duro da scalfire.

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