Meteo – Italia ancora nella morsa del caldo intenso, ma non mancheranno dei temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre ben saldo sull’Oceano Atlantico con massimi pressori pari a 1030 hPa posizionati a sud dell’Islanda, mentre una saccatura si distende dalla Scandinavia sino al vicino Atlantico europeo. In tal modo persistono calde correnti meridionali sul Mediterraneo, con promontorio subtropicale ben saldo sull’Italia dove permangono temperature molto elevate.

Sabato tra caldo intenso e qualche temporale al Nordest

Italia tra sole e qualche temporale. Giornata di sabato che inizierà con sole prevalente sull’Italia, salvo qualche innocuo addensamento di passaggio su Toscana, Liguria e Romagna. Nel corso del pomeriggio atteso tempo stabile con sole prevalente al Nordovest, regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori. Acquazzoni e temporali prenderanno forma su Appennino emiliano, Alpi e Prealpi orientali con fenomeni localmente anche intensi in estensione sino ai settori di pianura. In serata possibili residui temporali tra Veneto e Friuli. Stabile altrove.

Domenica estiva da nord a sud, salvo qualche temporale di calore sul Triveneto

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti al Nordest. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo brevi acquazzoni o temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori alpini e prealpini orientali. Torna la stabilità nel corso della serata.

Caldo ancora intenso con massime localmente di oltre +40°C

Ondata di caldo che non molla la presa, specie al centro-sud ed Isole, con temperature massime al di sopra delle medie del periodo. Attesi infatti valori massimi attorno ai +32/+34 al nord, alta Toscana e Marche; più elevate al centro-sud, mediamente attorno ai +33/+35°C con punte sino a +36/+38°C sulle zone interne di Lazio, bassa Toscana, Umbria e Campania, di +40°C su Basilicata, Puglia e Calabria, +42/+43°C in Sardegna e sino a +45/+47°C sulla Sicilia, ovvero ben oltre le medie del periodo.

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