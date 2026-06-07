Meteo – Cavo perturbato in transito a metà settimana, con temporali e possibili nubifragi e grandinate: ecco dove

Maltempo in esaurimento in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente stabili e asciutte, con qualche nota di maltempo azionatasi sul settore alpino nel corso di questo pomeriggio. In queste ore è peraltro evidente un relativo miglioramento proprio su questi settori, anche se qualche eccezione sembra insistere e potrà persistere anche per tutto il resto della serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Serata di prevalente stabilità e bel tempo per il nostro Paese

Ancora una volta a prevalere saranno gli effetti di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale in serata, con condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte e temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. Tuttavia, qualche rovescio o temporale potrà insistere fino alla seconda metà di serata sul Trentino Alto Adige, con fenomeni occasionalmente anche intensi.

Maltempo prevalentemente pomeridiano anche per la prima parte della settimana subentrante

L’Alta pressione di matrice azzorriana rimarrà protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale per la prima metà di settimana, con condizioni meteo in netta prevalenza stabili e asciutte, con temporali pomeridiani in formazione solo sul settore alpino stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, il maltempo potrebbe sopravvivere alla serata di martedì 9 giugno sulle aree più settentrionali dello stivale, preludendo ad un’estensione dello stesso anche sulle pianure del nord, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Passaggio instabile al nord per mercoledì, con possibili nubifragi e grandinate

Il passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica accenderà fin dalle prime ore della giornata di mercoledì 10 giugno piogge e temporali localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio sulle pianure più settentrionali del Paese, con possibili grandinate. Tale passaggio sarà piuttosto rapido e lascerà spazio a maggiore stabilità già in serata, in un contesto che vedrà condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo al centro-sud, dove peraltro è atteso un picco di caldo, con temperature in molti casi anche oltre i +30°C.

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