METEO – CICLONE IDA TRAVOLGE New York con NUBIFRAGI: città ALLUVIONATA, 9 morti

Tempo in prevalenza stabile oggi sull’Italia

Nel corso della corrente giornata le condizioni meteo si sono mantenute prevalentemente stabili eccezion fatta su Sardegna e Alpi Marittime. Dopo che per 10 giorni o quasi una circolazione depressionaria ha insistentemente interessato il Mediterraneo centrale, l’allontanamento di quest’ultima nella giornata di ieri ha dato la possibilità all’Anticiclone di poter provare una timida rimonta, che ha portato una lieve ripresa delle temperature e tempo decisamente migliore.

Prime piogge in atto su Sardegna e Alpi Marittime

Tuttavia questo tentativo di rimonta messo in pratica dall’Anticiclone afroazzorriano avrà una durata piuttosto ridotta e già a partire da queste ore in realtà ne si stanno esaltando tutte le debolezze. Infatti, correnti più umide e instabili di matrice atlantica stanno generando un minimo depressionario nel Mediterraneo, i cui primi rovesci stanno già colpendo alcune aree della Sardegna e le Alpi Marittime come scritto in precedenza.

Ciclone post-tropicale Ida schianta New York City

L’uragano Ida poi declassato a ciclone tropicale e, in questo momento, a ciclone post-tropicale, ha praticamente attraversato gli Stati Uniti da sud a nordest, seminando danni e purtroppo vittime nel suo percorso. Nella giornata odierna in particolare ha direttamente interessato New York City con violenti nubifragi e un quantitativo di pioggia record in un’ora che ha richiesto la dichiarazione dello Stato di Emergenza (ben 80 millimetri, come riportato da Sky News). Non sono mancati danni e, purtroppo, anche delle vittime, come vedremo nel prossimo paragrafo.

