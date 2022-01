METEO – CLAMOROSO RIBALTONE modellistico, dal FREDDO e la NEVE all’ANTICICLONE? Ecco la tendenza

Visibile miglioramento dal pomeriggio sull’Italia

Abbiamo assistito nel corso del pomeriggio odierno ad un visibile e generale miglioramento delle condizioni meteo all’interno del nostro Paese dovuto all’allontanamento di un vortice depressionario alimentato da correnti artiche e che tra la notte e la mattinata di ieri ha causato maltempo invernale in particolare su Abruzzo e Lazio con neve finanche in pianura su molti quartieri di Roma. Tempo che quindi risulta attualmente stabile pressoché ovunque, ma non sono mancate eccezioni di maltempo in mattinata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo sulle Isole Maggiori in mattinata

Come accennato precedentemente, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi generalmente stabili e in particolare a partire da questo pomeriggio, mentre in mattinata qualche eccezione di maltempo si è comunque registrata, interessando più specificamente le Isole Maggiori, dove i rovesci sono comunque stati deboli o al più moderati e responsabili di un accumulo altrettanto debole.

Weekend stabile, poi scontro tra titani

L’Anticiclone azzorriano, la cui risalita è responsabile del miglioramento delle condizioni meteo in atto durante queste ore, terrà sotto scacco l’Italia anche nel prossimo weekend, quando peraltro saranno attese foschie o nebbie addirittura. Successivamente è previsto un autentico scontro tra titani. Se fino a qualche emissione fa i principali centri di calcolo propendevano infatti per il ritorno del freddo, quantomeno nella seconda parte della prossima settimana, nelle ultime lo scenario che mostrano è totalmente cambiato, come vedremo nel prossimo paragrafo.

