METEO – COPPIA di TROMBE MARINE ha minacciato Cefalù, in Sicilia: stupore tra la popolazione

Prime due settimane di ottobre perturbate

Si sono andate concludendo le prime due settimane del mese di ottobre, nonché la prima metà dello stesso, con condizioni meteo che si sono rivelate spesso perturbate e con clima decisamente più fresco rispetto a quello che suggerirebbe il calendario in questo periodo dell’anno. Spesso il maltempo ha causato qualche disagio o qualche danno, non solo per le piogge, ma anche per l’intensa ventilazione. Qualche altra volta ha originato fenomeni vorticosi, come vedremo nel presente editoriale, che fortunatamente son rimasti in mare.

Clima molto freddo, temperature minime anche intorno allo 0 sulle pianure del centro-nord

Come accennato in precedenza, è stata una prima metà di ottobre parecchio più fresca a livello termico rispetto a quello che suggerirebbe la normalità. E questo è valido soprattutto negli ultimi giorni, quando la nostra Penisola è lambita da una discesa di aria fredda artico marittima, che ha portato comunque le temperature a misurare picchi minimi piuttosto bassi, localmente anche intorno allo 0 nelle prime ore di questa mattina sulle pianure interne del centro-nord.

Coppia di trombe marine un paio di giorni fa davanti Cefalù, in Sicilia

Negli scorsi giorni una rapida perturbazione innescata proprio dai primi influssi più freddi e instabili provenienti dai quadranti settentrionali, ha interessato soprattutto le regioni meridionali, prima di abbandonare la nostra Penisola e spostarsi verso il Mediterraneo orientale. Nonostante i fenomeni non abbiano presentato picchi di intensità così elevati, una coppia di trombe marine si è comunque palesata davanti le coste di Cefalù, in Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CEFALU’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

