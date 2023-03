Meteo – Correnti oceaniche porteranno maltempo anche nella prima parte della prossima settimana: ecco dove

Residua instabilità al meridione quest’oggi

La giornata odierna è caratterizzata da residua instabilità che fin dalle prime ore della notte sta interessando le regioni meridionali a causa di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale in via di esaurimento. Le condizioni meteo risultano invece decisamente più stabili sulle regioni centro-settentrionali, dove insistono persino schiarite piuttosto ampie, con temperature che non subiscono variazioni rilevanti, risultando al più in lieve aumento.

Prossime ore ancora rovesci residuali

Nel corso delle prossime ore la fenomenologia in atto fin dalle prime ore della notte odierna incorrerà in una graduale attenuazione e successiva cessazione nella maggior parte del meridione, con deboli rovesci residuali e perlopiù isolati che potranno ancora colpire alcune aree dello stivale (scopri quali). Anche in questo caso le temperature non subiranno grossi scossoni, risultando al più in lieve aumento sulla nostra Penisola.

Correnti oceaniche in arrivo nella prima parte della prossima settimana

Un profondo minimo di bassa pressione che si situerà nella Mitteleuropa nei prossimi giorni determinerà, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’apertura di un corridoio di correnti più umide e di stampo oceanico nel Mediterraneo centro-occidentale. Tale evoluzione assicurerà maltempo intermittente che, come suggerisce la dinamica, riguarderà in particolare il medio-basso versante tirrenico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

