Meteo – Correnti umide per gran parte della settimana, nuvolosità e piogge in Italia, specie su alcune regioni

Correnti umide verso il Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Il weekend appena trascorso ha visto un miglioramento delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia, accompagnato anche da clima piuttosto gradevole nelle ore centrali della giornata. Attuale situazione sinottica che vede un lobo del vortice polare in discesa sulla Scandinavia ed in estensione verso ovest, ed un vortice depressionario in movimento sul medio Atlantico. Tale configurazione barica spinge un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali verso il Mediterraneo, portando sull’Italia nuvolosità in transito e delle piogge. Temperature che risulteranno in linea con le medie del periodo.

Piogge in arrivo già a partire dalla giornata odierna

Le correnti umide in arrivo da ovest porteranno già nella giornata odierna molta nuvolosità sull’Italia ed anche piogge sparse su alcune regioni. Ecco le previsioni meteo per oggi 6 marzo: Al Nord: Al mattino cieli coperti e deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni sui medesimi settori. In serata residui fenomeni sul Friuli con neve dagli 800 metri; variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio con neve in Appennino dai 1300 metri. In serata tempo più asciutto con cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, qualche aperture sulle coste Adriatiche. Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sui versanti Tirrenici e sulla Sardegna, soleggiato su Molise e Puglia. Al pomeriggio piogge tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni Tirreniche, coperto sui restanti settori.

Correnti umide insisteranno per gran parte della settimana

Nel corso dei prossimi giorni sul Mediterraneo continueremo ad avere un flusso di correnti umide occidentali che porteranno condizioni meteo a tratti instabili, con precipitazioni soprattutto lungo le regioni tirreniche e sulle Alpi centro-occidentali, con quota neve in graduale rialzo. Temperature che almeno fino a metà settimana si manterranno in linea con le medie del periodo, ma nella seconda parte della settimana dovrebbe arrivare aria più mite che porterebbe un lieve aumento termico su valori anche di 2-4 gradi sopra la media.

