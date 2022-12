Meteo dicembre: secondo weekend del mese con brusco calo delle temperature per l’arrivo di aria artica

Piogge al Centro Italia tra oggi e domani

Salve e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Un flusso di correnti umide sta interessando l’Italia centrale portando piogge ed anche dei temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Nella giornata di domani dei fenomeni dovrebbero interessare anche Lazio e Abruzzo. Più stabile invece sul resto d’Italia, con cieli per lo più soleggiati specialmente al Sud e banchi di nebbia in Pianura Padana.

Aria fredda sull’Europa e vortice depressionario in risalita verso il Mediterraneo

La presenza di un robusto anticiclone sulla Groenlandia metterà in moto masse di aria fredda di origine artica che dalla Scandinavia si riverseranno sull’Europa centro-occidentale. Allo stesso tempo un vortice depressionario presente sul basso Atlantico tenderà a risalire verso il Mediterraneo centro-occidentale, spingendo correnti umide verso l’Italia con piogge in arrivo al Centro-Nord a partire dal pomeriggio-sera dell’8 dicembre. Al Nord-Ovest si potranno avere nevicate fino a bassa quota a causa di aria fredda intrappolata sulla Pianura Padana occidentale, mentre le temperature tenderanno a risalire tutta l’Italia.

Forte maltempo nel weekend con aria fredda in ingresso sul finire

Nel corso del weekend il minimo di pressione raggiungerà l’Italia portando maltempo intenso e diffuso nella giornata di sabato, specie al Centro-Nord, con la possibilità anche di nubifragi e nevicate abbondanti sulle Alpi. Nella giornata di domenica, l’aria fredda che si sarà riversata sull’Europa centro-occidentale, potrebbe fare ingresso sul Mediterraneo portando maltempo intenso di stampo invernale da Nord verso Sud, con neve che potrebbe raggiungere anche quote collinari. Calo termico importante nella prossima settimana, come vediamo di seguito.

Irruzione fredda sull’Italia nella prima parte di settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello GFS, aria molto fredda dovrebbe continuare ad affluire sul Mediterraneo centrale nel corso della prima parte della prossima settimana, con le temperature che si porteranno sotto le medie del periodo su tutta l’Italia e con anomalie negative anche di 10 gradi sulle regioni settentrionali. Qui infatti troveremo temperature ad una quota di 850 hPa (circa 1500 metri) anche di -8°C -10°C, con lo zero termico che si poterà vicino al suolo. Attenzione quindi alle temperature molto fredde che avremo su tutto il settentrione. Zero termico che scenderà sotto i 1000 metri anche al Centro-Sud e quindi non si escludono nevicate fino in collina su queste regioni in presenza di precipitazioni e temperature comunque molto rigide. Aria fredda che però potrebbe essere spazzata via nella seconda parte di settimana. L’inverno inizia quindi a fare sul serio anche sull’Italia.

