Meteo – Nuovo maltempo in arrivo in Italia, con piogge e nevicate: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di stabilità e relativo bel tempo in Italia

Dopo una prima parte perturbata, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, le condizioni meteo sono andate progressivamente migliorando sulla nostra Penisola, con l’avanzamento di schiarite anche ampie in alcuni casi, come dimostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. La serata odierna confermerà un quadro generalmente stabile e con temperature che, in questo contesto, risulteranno mediamente in nuova diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo maltempo in arrivo per domani

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo raggiungerà l’Italia nella giornata di domani sabato 7 febbraio per la progressione dell’ennesima perturbazione di stampo polare marittimo, con piogge e rovesci sparsi che si concentreranno principalmente al centro-sud, senza tuttavia risparmiare il nord, in particolare la Liguria e, in misura più ridotta e verosimilmente isolata, il resto del nordovest. Qualche fiocco è atteso sull’Appennino centrale a partire dai 1.300/1.600 metri, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, Campania, settori centro-meridionali di Puglia e Calabria, Calabria tirrenica settentrionale e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Liguria di Levante, Alta Toscana, Campania meridionale e Calabria tirrenica settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Sicilia. Venti: forti occidentali su Sardegna, in estensione a Sicilia e Calabria, con raffiche di burrasca su Sardegna e settori appenninici meridionali. Mari: agitati Mare e Canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati Tirreno meridionale e Stretto di Sicilia; molto mossi Mar Ligure, Tirreno centrale e Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 7 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.