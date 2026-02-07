Meteo Roma – Nuovi impulsi perturbati, attese piogge e temporali; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal continuo transito di impulsi perturbati nord atlantici. Circolazione depressionaria in arrivo sul medio Tirreno, determinerà condizioni di maltempo sino ad inizio settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato 7 febbraio all’insegna di una mattinata inizialmente stabile sulla capitale, seppur con alternanza di nubi a schiarite; acquazzoni saranno possibili nella tarda mattinata. Situazione meteorologica in deciso peggioramento nel corso del pomeriggio con piogge e temporali, localmente anche intensi sul medio-alto Lazio. Diffusa instabilità anche durante le ore serali, poi atteso un miglioramento notturno. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +7/+9°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Meteo Roma domenica 8 febbraio

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche addensamento su Roma. Nuovo deciso aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane, ma con tempo asciutto. Tornano deboli piogge dalla sera sulla capitale. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo le massime su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Meteo che si manterrà instabile sino avvio di settimana. Giornata di lunedì che farà registrare un momentaneo miglioramento sul Lazio, seppur con cieli spesso nuvolosi anche sulla capitale. Tempo asciutto anche nella giornata di martedì, ma con nubi di passaggio, poi possibile nuovo intenso peggioramento mercoledì con fenomeni abbondanti e neve in Appennino.

