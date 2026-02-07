Meteo Milano – Molte nubi, ma con pochi fenomeni nel weekend poi nuovo peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal continuo transito di impulsi perturbati nord atlantici che nel corso del weekend penalizzeranno in particolare le regioni centro-meridionali. Prossima settimana atteso l’ingresso di nuove perturbazioni oceaniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 7 febbraio

Nella giornata odierna sono attesi cieli coperti nel corso del mattino, ma con tempo asciutto. Durante il pomeriggio ed ore serali attesi ancora cieli molto nuvolosi su Milano, ma con basso rischio di fenomeni. Estesa copertura nuvolosa che insisterà anche nel corso della notte, ma con tempo asciutto. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +4/+6°C di minima ed i +10/+12°C di massima.

Meteo Milano domenica 8 febbraio

Giornata di domenica al via con nubi basse e foschie su Milano, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio attesi cieli nuvolosi, ma con tempo asciutto. Tornano foschie e nubi basse tra la sera e la notte. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve flessione e comprese tra +5/+7°C di minima ed i +10/+11°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Meteo che tenderà a peggiorare ad avvio di settimana. Giornata di lunedì che farà registrare un peggioramento del tempo con cielo molto nuvolosi o coperti a cui potranno essere associati deboli fenomeni, nevosi su Alpi e Prealpi mediamente dai 900-1000 metri. Tempo incerto anche nella giornata di martedì, poi possibile momentaneo miglioramento a seguire.

