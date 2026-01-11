Meteo domani 12 gennaio: tempo stabile in Italia con qualche disturbo nuvoloso e clima ancora freddo

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria colma di aria fredda tra Europa orientale e Mediterraneo orientale, con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa. Correnti fredde continuano a lambire l’Italia portando ancora clima freddo ma in un contesto più stabile. Promontorio anticiclonico che da ovest guadagna terreno sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre una profonda struttura depressionaria centrata tra Islanda e Isole Britanniche con minimo al suolo di circa 965 hPa si allunga verso sud fino a lambire le Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 12 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, addensamenti bassi e compatti sulla Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Liguria con locali piovaschi. In serata e nottata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria ed asciutto altrove con molte nubi, anche basse e compatte in Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento di passaggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, con molta nuvolosità sulle regioni del versante tirrenico, anche bassa e compatta e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo diffusamente stabile con sole prevalente e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo dei locali addensamenti bassi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

