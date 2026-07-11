Meteo domani 12 luglio: domenica prevalentemente soleggiata e con caldo intenso in Italia, ma anche dei temporali su questi settori

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico di matrice africana in rinforzo su Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, fino a raggiungere il robusto anticiclone presente tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Una goccia fredda è invece presente tra basso Atlantico e Penisola Iberica, favorendo la risalita di aria calda sull’Europa occidentale e Mediterraneo ed una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota insiste sui settori centro-orientali del continente. Flusso perturbato che scorre a latitudini molto elevate, a nord dell’Islanda e della Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 12 luglio
Al Nord: Al mattino qualche addensamento sulla Pianura Padana tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con possibili locali piovaschi sulla Romagna, sole prevalente altrove. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale su Alpi occidentali e rilievi del Trentino, soleggiato altrove. In serata e in nottata generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 12 luglio
Al Centro: Al mattino qualche addensamento sul versante adriatico con possibili piovaschi sulle coste marchigiane, sole prevalente altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato sugli altri settori. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 12 luglio
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni e qualche addensamento basso sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità diffusa con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.