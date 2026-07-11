Meteo domani 12 luglio: domenica prevalentemente soleggiata e con caldo intenso in Italia, ma anche dei temporali su questi settori

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico di matrice africana in rinforzo su Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, fino a raggiungere il robusto anticiclone presente tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Una goccia fredda è invece presente tra basso Atlantico e Penisola Iberica, favorendo la risalita di aria calda sull’Europa occidentale e Mediterraneo ed una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota insiste sui settori centro-orientali del continente. Flusso perturbato che scorre a latitudini molto elevate, a nord dell’Islanda e della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 12 luglio

Al Nord: Al mattino qualche addensamento sulla Pianura Padana tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con possibili locali piovaschi sulla Romagna, sole prevalente altrove. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale su Alpi occidentali e rilievi del Trentino, soleggiato altrove. In serata e in nottata generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 12 luglio

Al Centro: Al mattino qualche addensamento sul versante adriatico con possibili piovaschi sulle coste marchigiane, sole prevalente altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato sugli altri settori. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 luglio

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni e qualche addensamento basso sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità diffusa con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

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