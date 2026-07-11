Meteo – Nuovo picco del caldo la prossima settimana, attese punte anche oltre i +40°C

Caldo in aumento nel weekend, torna il bollino rosso per alcune città

Alta pressione che tende nuovamente a consolidarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, alimentata da masse d’aria calde sospinte dal Nord Africa dall’azione di una ciclogenesi in azione a largo del Portogallo. Temperature massime che si avvicineranno nuovamente alla soglia dei +35°C ( consulta l’allerta caldo) specie sui settori tirrenici, nord Puglia ed Isole Maggiori, ma non mancheranno temporali anche forti al nord.

Caldo in intensificazione ad inizio settimana, attesi valori oltre i +35°C

Correnti calde nord africane che si intensificheranno ad inizio settimana. Atteso un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi diffusamente attorno ai +35°C, ma con primi picchi di +40/+42°C sulla Sardegna nella giornata di martedì 14 luglio e di +37/+39°C sui settori interni tirrenici, nord della Puglia e Sicilia.

Apice del caldo da metà settimana, punte di +44/+45°C in Sardegna

Apice della nuova ondata di caldo atteso nella seconda parte della prossima settimana. Isoterme che sulla Sardegna meridionale raggiungeranno i +29/+30°C alla quota di 850 hPa e prossimi ai +25°C sui settori tirrenici. Valori massimi che sull’Isola potranno superare i +40°C con punte a ridosso dei +45°C sui settori interni. Punte di +40°C anche su Sicilia, nord Puglia e zone interne tirreniche. Tali valori risulteranno anomali e ben oltre le medie del periodo, anche di 10/12°C sulla Sardegna. Caldo intenso che secondo i modelli odierni potrebbe durare a lungo e non è escluso che si prolunghi almeno sino al 20 luglio, specie al centro-sud ed Isole.

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