Meteo – Impulso artico in Italia, con maltempo e temperature e neve in diminuzione: i dettagli

Piogge e occasionali temporali in Italia con calo termico

L’arrivo di una goccia fredda di origine artico continentale, richiamata da un vortice depressionario che stazionava sul Mediterraneo meridionale da qualche giorno, ha rinvigorito quest’oggi il maltempo, determinando peraltro anche un calo generale delle temperature. Piogge e occasionali temporali si concentrano, come vedremo nel prossimo paragrafo, principalmente lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali.

Maltempo e neve a quote puntualmente anche basse

Piogge e occasionali temporali investono quest’oggi il versante adriatico e le regioni meridionali, con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da un calo significativo delle temperature che, invece, interessa tutto lo stivale. Tale calo termico favorisce anche l’abbassamento della quota neve che, puntualmente, raggiunge persino la bassa montagna sulle zone più interne dell’Abruzzo e del Molise.

Prossime ore con maltempo insistente

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo continueranno a mantenersi mediamente perturbate sullo stivale, con piogge e possibili occasionali temporali ancora in arrivo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le aree colpite saranno tuttavia più circoscritte, fermandosi al medio versante adriatico e parte del meridione, dove i fenomeni appariranno tuttavia meno distribuiti.

Stabilità e relativo bel tempo al nord e medio Tirreno

Le condizioni meteo si mantengono invece mediamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, dove peraltro i cieli risultano e risulteranno anche in serata perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, grazie all’attivazione di una ventilazione piuttosto secca, ma anche fredda: le temperature, infatti, continueranno a diminuire rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore così come nel resto d’Italia, attestandosi spesso e volentieri al di sotto della media di riferimento.

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