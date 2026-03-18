Meteo domani 19 marzo: goccia fredda porta ancora maltempo invernale su parte dell’Italia con neve sui rilievi

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione tra Isole Britanniche e Mare del Nord con massimi al suolo fino a 1030 hPa, favorendo un flusso di correnti orientali su Europa e Mediterraneo. Una goccia fredda si muove sullo Ionio portando ancora maltempo su parte dell’Italia. Circolazione depressionaria anche sul basso Atlantico con minimo al suolo di circa 985 hPa a sud-est delle Isole Azzorre. Robusto anticiclone invece sull’Atlantico occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 19 marzo

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori addensamenti sulle regioni di nord-ovest, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 19 marzo

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio condizioni meteo immutate con qualche addensamento in più anche sul Lazio. In serata e in nottata qualche rovescio sui rilievi Abruzzesi con neve dai 1100 metri, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 19 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge sparse; neve in Appennino dai 950-1100 metri, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora qualche rovescio tra Basilicata e Calabria, con neve dai 1200 metri, tempo invariato altrove. In serata e in nottata atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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