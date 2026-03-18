Meteo domani 19 marzo: goccia fredda porta ancora maltempo invernale su parte dell’Italia con neve sui rilievi

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione tra Isole Britanniche e Mare del Nord con massimi al suolo fino a 1030 hPa, favorendo un flusso di correnti orientali su Europa e Mediterraneo. Una goccia fredda si muove sullo Ionio portando ancora maltempo su parte dell’Italia. Circolazione depressionaria anche sul basso Atlantico con minimo al suolo di circa 985 hPa a sud-est delle Isole Azzorre. Robusto anticiclone invece sull’Atlantico occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa.
Previsioni meteo per domani, 19 marzo
Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori addensamenti sulle regioni di nord-ovest, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 19 marzo
Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio condizioni meteo immutate con qualche addensamento in più anche sul Lazio. In serata e in nottata qualche rovescio sui rilievi Abruzzesi con neve dai 1100 metri, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 19 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge sparse; neve in Appennino dai 950-1100 metri, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora qualche rovescio tra Basilicata e Calabria, con neve dai 1200 metri, tempo invariato altrove. In serata e in nottata atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.