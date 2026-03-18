Meteo – Graduale miglioramento in arrivo in Italia nei prossimi giorni, ma con clima relativamente freddo

Tempo perturbato sull’Italia

Le condizioni meteo si mantengono anche quest’oggi perturbate sulla scia di quanto avviene già da alcuni giorni. Tuttavia, ad inasprire il maltempo nella giornata odierna è la progressione di una goccia fredda di stampo artico continentale in arrivo da est, con piogge e occasionali temporali che pertanto non solo si concentrano principalmente sul versante adriatico e sulle regioni meridionali, ma sono anche accompagnati da un calo generale delle temperature.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale appariva già piuttosto chiaro nella giornata di ieri, con il Dipartimento della Protezione Civile che aveva infatti emesso un bollettino di allerta valida per oggi. Il maltempo non si è fatto attendere, benché le condizioni meteo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche rimangano relativamente più stabili e asciutte con cieli tra l’altro in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Prossime ore con tempo ancora instabile

Nonostante un relativo miglioramento, il maltempo continuerà ad azionarsi sulla nostra Penisola, sebbene su zone più circoscritte. Piogge e possibili occasionali temporali potranno infatti interessare il medio versante adriatico e, in maniera meno diffusa rispetto a quanto avvenuto questo pomeriggio, sulle regioni meridionali. Nevicate scenderanno a quote di montagna sulla dorsale appenninica centro-meridionale e puntualmente fino in bassa montagna, specie in Abruzzo e Molise.

Graduale miglioramento nei prossimi giorni, ma con clima sempre relativamente freddo

Un graduale miglioramento sarà sostanzialmente confermato nei prossimi giorni, con il maltempo che andrà esaurendosi dapprima sul medio versante adriatico entro il mattino di domani giovedì 19 marzo e poi anche al sud entro il pomeriggio. Le condizioni meteo torneranno pertanto generalmente stabili e asciutte entro la serata, e rimarranno tali per tutto venerdì 20, al netto di qualche rovescio isolato e intermittente atteso soprattutto all’estremo sud. Le temperature, tuttavia, si manterranno su valori inferiori alla media di riferimento e pertanto relativamente fredde a causa di un flusso di correnti più fredde costante da est.

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