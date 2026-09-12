Meteo domani 13 settembre: stabilità prevalente in Italia con tanto sole, ma ancora residui temporali su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Ancora instabilità durante la giornata tra Calabria e Sicilia con possibili piogge o acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, più stabile sulle altre regioni con cieli prevalentemente soleggiati. Miglioramento più generale tra la serata e la notte con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.