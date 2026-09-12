Meteo domani 13 settembre: stabilità prevalente in Italia con tanto sole, ma ancora residui temporali su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre che si espande dall’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Una saccatura depressionaria si muove invece sulla Penisola Balcanica, con ansa depressionaria in quota con aria più fresca che si allunga fin sul Mediterraneo, portando residue precipitazioni anche sull’Italia. Profonda struttura depressionaria che si muove sul Mar di Norvegia con valori minimi al suolo fino a 980 hPa ed un’altra depressione in movimento tra Groenlandia ed Islanda con minimo al suolo di circa 990 hPa.
Previsioni meteo per domani, 13 settembre
Al Nord: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche pioggia in arrivo nella notte sul Triveneto. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 13 settembre
Al Centro: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 13 settembre
Al Sud e sulle Isole: Ancora instabilità durante la giornata tra Calabria e Sicilia con possibili piogge o acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, più stabile sulle altre regioni con cieli prevalentemente soleggiati. Miglioramento più generale tra la serata e la notte con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.