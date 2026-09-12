Meteo Torino – Pausa dal maltempo sino a metà settimana, poi nuovo peggioramento; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione. Atteso tempo nel complesso stabile sino a metà settimana, poi possibile nuovo peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata odierna al via con una mattinata stabile su Torino, seppur con addensamenti alternati a schiarite. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà diffusamente stabile sul Piemonte con alternanza di schiarite ad addensamenti irregolari. Stellato nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.
Meteo Torino domani, domenica 13 settembre
Giornata di domenica al via con una mattinata stabile su Torino, ma con qualche addensamento di passaggio. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà stabile con ampio soleggiamento su Torino, mentre occasionali addensamenti prenderanno forma sui settori alpini. Tornano i cieli sereni ovunque dalla sera. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +18/+19°C di minima ed i +25/+26°C di massima.
Avvio di settimana ancora stabile, poi atteso un peggioramento
Giornata di lunedì nel complesso gradevole su Torino con stabilità da mattina a sera, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Stabilità che si rinnoverà anche nelle giornate di martedì e prima parte di mercoledì, poi è atteso un peggioramento con calo termico per l’ingresso di umide correnti atlantiche.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.