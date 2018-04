Meteo domani 15 Aprile 2018: tempo instabile da Nord a Sud, sarà una domenica con l’ombrello per molte regioni. Il dettaglio delle previsioni nelle pagine successive dell’editoriale

Meteo domani 15 Aprile 2018: tempo instabile da Nord a Sud, sarà una domenica con l’ombrello per molte regioni- Campo di alta pressione sull’ Italia con valori di pressione in aumento fino a 1020 hPa. Vortice depressionario in avvicinamento dall’ oceano Atlantico verso l’ Europa occidentale con valori pressori minimi anche al di sotto dei 980 hPa. Valori pressori in ulteriore aumento tra Penisola scandinava ed Europa orientale fino a 1035 hPa,minimo di bassa pressione sul nord-Africa con valori di pressione pari a 995 hPa in spostamento verso ovest e in risalita sul bacino del Mediterraneo centrale.