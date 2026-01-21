Meteo Milano – Peggioramento progressivo in arrivo con possibili nevicate: ecco le previsioni

Maltempo in graduale attenuazione sull’Italia

I residui del ciclone Harry stanno coinvolgendo in queste ore principalmente il basso versante adriatico e la Basilicata, con fenomeni in graduale attenuazione non solo su questi settori, ma anche e soprattutto su quelli duramente colpiti dal maltempo negli scorsi giorni e fino alle prime ore della notte odierna. Le condizioni meteo restano relativamente più stabili e asciutte sul resto del Paese, Milano compresa, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Milano, dove le condizioni meteo sono rimaste pertanto visibilmente stabili e asciutte. Qualche innocuo passaggio nuvoloso transiterà sul capoluogo lombardo in serata, non sortendo maltempo che rimarrà invece relegato su altri settori dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +2°C di minima e i +8°C di massima circa.

Nuvolosità in progressivo aumento per domani

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima verso il bacino del Mediterraneo innescherà, nella giornata di domani giovedì 22 gennaio, nuovi rovesci sulla Sardegna, traducendosi in maggiore nuvolosità a Milano, dove tuttavia le condizioni meteo si manterranno relativamente stabili e asciutte. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Rovesci in ingresso per venerdì, con possibili nevicate

Le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a peggiorare a Milano nella seconda metà di venerdì 23 gennaio, quando cominceranno a fare ingresso i primi rovesci che, entro sera, potranno assumere quantomeno a tratti carattere nevoso sul capoluogo lombardo, a causa dell’afflusso di correnti più fredde di origine polare marittima. Le temperature, in questo caso, subiranno una diminuzione nei valori massimi, al netto della stazionarietà persistente di quelli minimi.

