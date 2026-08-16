Meteo Milano – Graduale calo delle temperature nei prossimi giorni, ma sempre su valori estivi

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale con caldo intenso su tutta l’Italia, ma con infiltrazioni umide in quota responsabili anche di qualche disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata odierna al via con una mattinata stabile sulla Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi anche su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo stabile con ampio soleggiamento sui settori di pianura e su Milano, qualche acquazzone o temporale prenderà invece forma su Alpi e Prealpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Caldo ancora intenso con valori compresi tra +24/+25°C di minima ed i +35/+36°C di massima.

Meteo Milano domani

Nuova settimana che inizierà con una mattinata di lunedì 17 agosto caratterizzata da addensamenti nuvolosi su Milano, ma con tempo asciutto. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo stabile sui settori di pianura e su Milano, qualche acquazzone o temporale prenderà invece forma su Alpi e Prealpi. Temperature in calo e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +31/+32°C di massima.

Temperature meno elevate, ma con caldo sempre estivo

Giornata di martedì nel complesso estiva su Milano con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori alpini, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo che vedrà l’attenuazione del caldo intenso per il prosieguo della settimana con possibile peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana, ma da confermare.

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