Meteo Torino – Caldo estivo e qualche disturbo sul Piemonte; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale con caldo intenso su tutta l’Italia, ma con infiltrazioni umide in quota responsabili anche di qualche disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica al via con una mattinata stabile su Torino con cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di acquazzoni e temporali irregolari, specie su settori alpini; non è escluso qualche fenomeno anche su Torino dal tardo pomeriggio. Generale miglioramento serale. Stellato nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.

Meteo Torino domani, lunedì 17 agosto

Nuova settimana al via con una mattinata stabile su Torino, ma con qualche addensamento di passaggio. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di acquazzoni e temporali irregolari, specie su settori alpini, ma con basso rischio di interessamento di Torino. Generale miglioramento serale. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Temperature meno elevate, ma con caldo sempre estivo

Giornata di martedì nel complesso estiva su Torino con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori alpini, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo che vedrà l’attenuazione del caldo intenso nella seconda parte della settimana con possibile peggioramento del tempo, ma da confermare.

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