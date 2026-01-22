Meteo Torino – Fase nuvolosa in atto, con il Weekend che esordirà con il maltempo: ecco le previsioni

Maltempo in azione in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi tendenzialmente in peggioramento, con il ritorno di rovesci e occasionali temporali sulla Sardegna, in estensione peraltro sulla Liguria occidentale, dove i fiocchi scendono a quote collinari. Il maltempo, tuttavia, non riguarda ancora Torino, come vedremo, e si inserisce in un contesto in cui il tempo appare comunque in miglioramento nelle aree più duramente coinvolte dallo stesso negli scorsi giorni (nonché quelle più meridionali).

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli pressoché nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove le condizioni meteo si sono comunque mantenute relativamente stabili e asciutte. Tale situazione si protrarrà anche per il resto della serata corrente, nonostante un peggioramento in atto su una parte dello stivale, con temperature che, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra gli 0°C di minima e i +6°C di massima circa, con clima pertanto invernale.

Nuvolosità protagonista anche per domani

Nuvolosità consistente transiterà anche nella giornata di domani venerdì 23 gennaio su Torino, rimanendo pertanto protagonista sui cieli sabaudi, con condizioni meteo ancora relativamente stabili e asciutte, nonostante il maltempo si estenderà su buona parte del nordovest e sul medio Tirreno entro la serata, con neve fino a quote molto basse e prossime alla pianura nel primo caso. Le temperature, in questo contesto, subiranno un aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

Maltempo in vista per sabato, qualche fiocco nella notte

Il maltempo si manifesterà a Torino nella giornata di sabato 24 gennaio e più precisamente a partire già dalle prime ore della notte, quando qualche fiocco che potrebbe raggiungere anche il capoluogo piemontese. Migliora a seguire, con cieli perlopiù nuvolosi, mentre in serata resta probabile il transito di qualche piovasco. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi con clima sempre invernale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.