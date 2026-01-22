Meteo – La settimana prossima esordirà con residuo maltempo e neve a quote medie, con graduale miglioramento a seguire

Giornata contrassegnata da un nuovo peggioramento

Nonostante le condizioni meteo risultino in evidente miglioramento sulle regioni meridionali, con ultimi rovesci azionatisi quest’oggi sulla Puglia, un peggioramento sta già avanzando sulla Sardegna e sulla Liguria occidentale, dove peraltro i fiocchi si attestano a quote collinari, a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima in arrivo da nordovest. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in estensione per domani al nordovest e medio Tirreno, con neve fino in pianura nel primo caso

Nella giornata di domani venerdì 23 gennaio il peggioramento sarà sostanzialmente confermato e l’estensione dei fenomeni vedrà coinvolto il resto del nordovest e, entro sera, anche il medio Tirreno con piogge e possibili temporali localmente intensi. La neve, che inizialmente scenderà già a quote piuttosto basse sulle regioni nordoccidentali, potrà scendere fino a quote pianeggianti in serata. Resta ben più elevata invece sui settori centrali, con temperature nel complesso comunque invernali (soprattutto al nord, per ovvie ragioni).

Weekend invernale con piogge, temporali e possibile neve fino in pianura

Un doppio impulso perturbato ed entrambi di stampo polare marittimo coinvolgerà la nostra Penisola tra la giornata di domani venerdì 23 gennaio e il resto del Weekend, con piogge e temporali in estensione in tutto il Paese con fenomeni localmente anche intensi e perlopiù sparsi. Nevicate potranno attestarsi a quote molto basse al nord e fino in pianura in Piemonte nella notte tra sabato 24 e domenica 25. La quota, insieme alle temperature, si abbasserà anche sulle regioni centro-meridionali, dove comunque non scenderà mai al di sotto della bassa montagna.

Graduale miglioramento in un contesto comunque perturbato nella prima parte di settimana

La prossima settimana esordirà in un contesto ancora perturbato sull’Italia, con ultimi fenomeni al nordest dove la neve potrà scendere fin sui 500/600 metri e sui settori centrali, con neve fino al massimo in bassa montagna grazie ad un progressivo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo. Per la giornata di martedì 27 gennaio il maltempo sarà relegato principalmente ai settori più meridionali dello stivale, dove comunque la neve potrà scendere fin sui 1.100/1.200 metri, con clima nel complesso invernale in tutto il Paese.

