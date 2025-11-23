Meteo Roma – Bel tempo, ma freddo sulla capitale; torna il maltempo ad inizio settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da un momentaneo aumento del campo barico con meteo in miglioramento, ma con residua circolazione fredda settentrionale. Avvio di settimana con nuovo intenso peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, domenica 23 novembre

Giornata di domenica 23 novembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso tempo diffusamente stabile con cieli ancora prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Nuovo aumento della nuvolosità nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in deciso calo su Roma e comprese tra i +2/+4°C della notte ed i +10/+11°C del pomeriggio. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali.

Meteo Roma domani

Giornata di lunedì 24 novembre all’insegna di una mattinata con cieli molto nuvolosi su tutto il Lazio a cui potranno essere associati fenomeni sparsi. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso maltempo con precipitazioni diffuse e persistenti, anche di moderata-forte intensità, specie sul medio-basso Lazio. Piogge che insisteranno anche durante le ore notturne. Neve sull’Appennino al di sopra dei 1800-2000 metri. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +3/+5°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Prossima settimana torna il maltempo

Meteo che volgerà verso un nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana. La posizione defilata dell’alta pressione favorirà l’ingresso di nuovi impulsi perturbati. Attesa una prossima settimana dinamica con il passaggio di nuove intense perturbazioni responsabili di maltempo a tratti anche sulla capitale. Temperature che torneranno a salire ad inizio settimana, poi dalla seconda parte è atteso un nuovo calo.

